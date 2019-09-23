В Волгограде жилинспекцию уличили в «забывчивости» после проверок предпринимателей

Общество 23.09.2019 14:22
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23.09.2019 14:22
На начальника инспекционного отдела жилищной инспекции Волгограда наложено административное взыскание. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора области Оксану Черединину, в нарушение требований закона, городской жилищной инспекцией не были своевременно внесены в единый реестр сведения о результатах 20 проверок, а по 15 проверкам не были своевременно внесены сведения о правовых основаниях их проведения. Как пояснили в прокуратуре, уполномоченные должностные лица органов контроля обязаны вносить необходимые сведения о результатах в единый реестр в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверок.
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