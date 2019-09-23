Расследования 23.09.2019 14:00
2756 3
23.09.2019 14:00
К штрафу в размере 150 тысяч рублей осужден в Волгограде начальник тыла войсковой части Андрей Башкатов за мошенничество и действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СКР по Южному военному округу, Волгоградский гарнизонный военный суд признал доказательства, собранные военным следственным отделом СКР по Волгоградскому гарнизону, достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Установлено, что Башкатов, занимая воинскую должность заместителя командира бригады по тылу – начальника тыла войсковой части, 16, 17 августа 2018 года и 10 сентября 2018 года лично, а также через командира комендантской роты, под предлогом необходимости соблюдения распорядка дня и поддержания чистоты на территории, ставил задачу подчиненным военнослужащим не впускать покупателей из числа военнослужащих в торговый павильон, расположенный на территории прилегающей к воинской части. Преследуя корыстную цель, Башкатов сообщил владельцу павильона по реализации продовольственных товаров, что торговый объект установлен незаконно и командование воинской части планирует павильон снести. На самом деле эта информация не соответствовала действительности. Подполковник предложил предпринимателю передавать ему 50 тысяч рублей в месяц, пообещав, что не допустит сноса торговой точки.
В сентябре офицер, превышая свои должностные полномочия, лично поставил задачу подчиненному воспрепятствовать проходу военнослужащих в магазин. После этого предприниматель согласился ежемесячно выплачивать Башкатову 40 тысяч рублей, но через месяц обратился с заявлением в правоохранительные органы. Подполковника задержали с поличным при получении денег.
Реклама
Популярное по теме
17.09.2019 14:36
32637 10
06.09.2019 13:15
19925 3
14.09.2019 14:34
18020 10
В Волгоградской области трио кредитных мошенников получило длительные сроки23.09.2019 17:52
Расследования 23.09.2019 17:52
953 2 Обсудить
Суд избавил от домашнего ареста двух экс-депутатов Волгоградской гордумы23.09.2019 16:34
Расследования 23.09.2019 16:34
12766 19 Обсудить
В Волгограде задержанного за взятку налоговика не выпустили из СИЗО23.09.2019 12:48
Расследования 23.09.2019 12:48
1212 1 Обсудить
В Волгограде конкурсный управляющий положил в карман полмиллиона со счетов фирмы-банкрота23.09.2019 11:37
Расследования 23.09.2019 11:37
1170 2 Обсудить
В Волгоградской области нашли водителя, который сбил ребенка21.09.2019 09:14
Расследования 21.09.2019 09:14
9958 0 Обсудить
В Волгограде небедный коммерсант обманул налоговую на 38 миллионов рублей20.09.2019 15:15
Расследования 20.09.2019 15:15
5512 7 Обсудить
Бродячего убийцу убрали с улиц Волгограда20.09.2019 12:59
Расследования 20.09.2019 12:59
3169 3 Обсудить
Обманутым дольщикам скандального долгостроя под Волгоградом бросили спасательный круг20.09.2019 12:17
Расследования 20.09.2019 12:17
4122 4 Обсудить
Махинация на 15 миллионов при расчистке ерика в Волгоградской области потянула на уголовное дело20.09.2019 11:45
Расследования 20.09.2019 11:45
6461 16 Обсудить
Осужденному в Астрахани мошеннику светит новый срок за продажу чужих квартир в Волгограде20.09.2019 10:18
Расследования 20.09.2019 10:18
1470 0 Обсудить
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика в террористы19.09.2019 17:06
Расследования 19.09.2019 17:06
5249 6 Обсудить
Убил из-за яблок: житель Волгоградской области сядет на 12 лет за смерть 7-летнего пасынка19.09.2019 14:09
Расследования 19.09.2019 14:09
3594 4 Обсудить
В Волгоградской области чиновника оштрафовали за подделку решения думы18.09.2019 18:46
Расследования 18.09.2019 18:46
12432 2 Обсудить
За героин во дворах Волгограда наркодилеру грозит 20 лет18.09.2019 12:22
Расследования 18.09.2019 12:22
2404 0 Обсудить
Убийцу двух девушек из Волгоградской области и Подмосковья приговорили к 25 годам тюрьмы17.09.2019 18:06
Расследования 17.09.2019 18:06
16537 5 Обсудить
Реклама