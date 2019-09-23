



К штрафу в размере 150 тысяч рублей осужден в Волгограде начальник тыла войсковой части Андрей Башкатов за мошенничество и действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СКР по Южному военному округу, Волгоградский гарнизонный военный суд признал доказательства, собранные военным следственным отделом СКР по Волгоградскому гарнизону, достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Установлено, что Башкатов, занимая воинскую должность заместителя командира бригады по тылу – начальника тыла войсковой части, 16, 17 августа 2018 года и 10 сентября 2018 года лично, а также через командира комендантской роты, под предлогом необходимости соблюдения распорядка дня и поддержания чистоты на территории, ставил задачу подчиненным военнослужащим не впускать покупателей из числа военнослужащих в торговый павильон, расположенный на территории прилегающей к воинской части. Преследуя корыстную цель, Башкатов сообщил владельцу павильона по реализации продовольственных товаров, что торговый объект установлен незаконно и командование воинской части планирует павильон снести. На самом деле эта информация не соответствовала действительности. Подполковник предложил предпринимателю передавать ему 50 тысяч рублей в месяц, пообещав, что не допустит сноса торговой точки.

В сентябре офицер, превышая свои должностные полномочия, лично поставил задачу подчиненному воспрепятствовать проходу военнослужащих в магазин. После этого предприниматель согласился ежемесячно выплачивать Башкатову 40 тысяч рублей, но через месяц обратился с заявлением в правоохранительные органы. Подполковника задержали с поличным при получении денег.



