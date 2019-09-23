В Волгограде задержанного за взятку налоговика не выпустили из СИЗО





Под стражей останется главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции ФНС России №11 по Волгоградской области Тубол М.В, обвиняемая в получении 250 тысяч рублей взятки. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского облсуда, постановление Центрального районного суда об избрании меры пресечения Тубол оставлено без изменения. В СИЗО она пробудет до 28 октября.

Налоговый инспектор обвиняется в том, что получила через посредника взятку за решение вопроса о снижении суммы доначислений налогов в отношении юридического лица с 17 млн. руб. до 5 млн. руб. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемая не признает.



