Политика 23.09.2019 13:01
8170 3
23.09.2019 13:01
Мандат депутата Волгоградской гордумы по Краснооктябрьской территориальной группе может получить единоросс Дмитрий Федюшкин. Об этом ИА «Высота 102» стало известно от источника в реготделении партии. Место в представительном собрании освободилось после избрания Алексея Волоцкова в региональный парламент. Следом за ним в территориальной группе шли Наталья Патрина и Андрей Сербин. Оба выдвиженца уже написали заявления об отказе от мандата.
К Краснооктябрьскому району депутат прошлого созыва Федюшкин на выборах отношения не имел. В сентябре 2018 года в представительное собрание он баллотировался по Советской территориальной группе и с треском проиграл. Кандидат вошел в тройку аутсайдеров голосования среди всех кандидатов-списочников «Единой России» (после Алексея Зверева и Максима Логунова). За партию власти в Советской территориальной группе №12, которую возглавлял Федюшкин, проголосовало все 3,3 тысячи человек. Для сравнения, самый высокий показатель лояльности избирателей к «ЕР» на тех выборах был зафиксирован в Дзержинском районе – свыше 12 тысяч голосов.
Неудачей также завершилась попытка Дмитрия Федюшкина весной этого года стать кандидатом в областную думу от «Единой России». На праймериз партиец в передовики голосования снова не выбился. В итоге выдвиженцем от «ЕР» в заксобрание Федюшкина не утвердили. Серия допущенных молодым политиком промахов, тем не менее, вернуться в городскую думу ему не помешала. По всей видимости, определенными талантами сын обеспеченного бизнесмена, депутата Волгоградской облдумы прошлого созыва все-таки обладает.
Напомним, еще один свободный мандат депутата гордумы по Советской территориальной группе №13, по предварительным данным, достанется Сергею Сидельникову, близкому товарищу областного парламентария Руслана Шарифова. Место в гордуме оказалось вакантным в связи с переходом Андрея Таева в областную думу. Трудовая биография партийца пестрит разнообразием. Так, в начале 2000-х годов Сидельников возглавлял реготделение общественной организации «Молодежное единство», ныне известной как МГЕР. В разные годы успел поработать психологом, преподавателем вуза, помощником депутата Госдумы и спикера Волгоградской гордумы, заместителем директора МУП «ПАТП-7» и ГБУК «Волгоградский областной киновидеоцентр». В настоящее время возглавляет строительную компанию «Лига-Сервис».
Всего в Волгоградской гордуме после прошедших выборов освободилось 3 мандата. Кроме Таева и Волоцкова, представительное собрание покидает депутат по Центральному одномандатному округу Алексей Рыгин. Его мандат будет разыгран на довыборах, которые пройдут в 2019 году.
Реклама
Популярное по теме
10.09.2019 16:59
16584 23
18.09.2019 14:21
17259 22
12.09.2019 12:14
19953 19
Как в Кремле: гостям инаугурации губернатора Волгоградской области прописали дресс-код23.09.2019 12:03
На второй срок с музыкой: на инаугурации губернатора Волгоградской области сыграет военный оркестр22.09.2019 20:30
Губернатор Волгоградской области пришел с цветами к Валентине Матвиенко и получил совет про перезагрузку19.09.2019 16:54
В Волгоградской области готовят патриотичную и аскетичную церемонию инаугурации губернатора18.09.2019 14:21
Андрей Гимбатов отказался от кресла депутата в Волгоградской облдуме13.09.2019 16:21
В Волгоградской гордуме грядут депутатские рокировки12.09.2019 12:14
«Кто крайний?»: единороссы выстроились в очередь за мандатами в Волгоградскую облдуму10.09.2019 16:59
Главный единоросс Волгоградской области грезит о здоровой конкуренции в думе09.09.2019 17:44
В Волгоград прибывает президент «Лукойла» Вагит Алекперов27.08.2019 10:49
В Волгограде участники митинга КПРФ «потеряли» своих лидеров25.08.2019 18:50
В Волгоградской области за три года хотят избавить школы от протекающих крыш20.08.2019 17:24
В Волгограде коммунисты в предвыборном кураже вышли на митинг17.08.2019 11:14
Губернатор Волгоградской области рассказал своим верным сторонникам о том, что будет дальше16.08.2019 12:12
Мэр Саратова Михаил Исаев все бросил и приехал в Волгоград15.08.2019 18:51
Грабеж средь бела дня: фотохроника похищения предвыборного плаката кандидата в депутаты Волгоградской облдумы13.08.2019 20:16
Реклама