



Мандат депутата Волгоградской гордумы по Краснооктябрьской территориальной группе может получить единоросс Дмитрий Федюшкин. Об этом ИА «Высота 102» стало известно от источника в реготделении партии. Место в представительном собрании освободилось после избрания Алексея Волоцкова в региональный парламент. Следом за ним в территориальной группе шли Наталья Патрина и Андрей Сербин. Оба выдвиженца уже написали заявления об отказе от мандата.

К Краснооктябрьскому району депутат прошлого созыва Федюшкин на выборах отношения не имел. В сентябре 2018 года в представительное собрание он баллотировался по Советской территориальной группе и с треском проиграл. Кандидат вошел в тройку аутсайдеров голосования среди всех кандидатов-списочников «Единой России» (после Алексея Зверева и Максима Логунова). За партию власти в Советской территориальной группе №12, которую возглавлял Федюшкин, проголосовало все 3,3 тысячи человек. Для сравнения, самый высокий показатель лояльности избирателей к «ЕР» на тех выборах был зафиксирован в Дзержинском районе – свыше 12 тысяч голосов.

Неудачей также завершилась попытка Дмитрия Федюшкина весной этого года стать кандидатом в областную думу от «Единой России». На праймериз партиец в передовики голосования снова не выбился. В итоге выдвиженцем от «ЕР» в заксобрание Федюшкина не утвердили. Серия допущенных молодым политиком промахов, тем не менее, вернуться в городскую думу ему не помешала. По всей видимости, определенными талантами сын обеспеченного бизнесмена, депутата Волгоградской облдумы прошлого созыва все-таки обладает.

Напомним, еще один свободный мандат депутата гордумы по Советской территориальной группе №13, по предварительным данным, достанется Сергею Сидельникову, близкому товарищу областного парламентария Руслана Шарифова. Место в гордуме оказалось вакантным в связи с переходом Андрея Таева в областную думу. Трудовая биография партийца пестрит разнообразием. Так, в начале 2000-х годов Сидельников возглавлял реготделение общественной организации «Молодежное единство», ныне известной как МГЕР. В разные годы успел поработать психологом, преподавателем вуза, помощником депутата Госдумы и спикера Волгоградской гордумы, заместителем директора МУП «ПАТП-7» и ГБУК «Волгоградский областной киновидеоцентр». В настоящее время возглавляет строительную компанию «Лига-Сервис».

Всего в Волгоградской гордуме после прошедших выборов освободилось 3 мандата. Кроме Таева и Волоцкова, представительное собрание покидает депутат по Центральному одномандатному округу Алексей Рыгин. Его мандат будет разыгран на довыборах, которые пройдут в 2019 году.



