Кибербезопасность: «Ростелеком» научил правильному поведению в сети





«Ростелеком» провел открытый урок по кибербезопасности на базе детского технопарка «Кванториум Политех» в Волгограде, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Представитель «Ростелекома» Александр Галкин рассказал ребятам об азах безопасности при общении с виртуальными собеседниками в социальных сетях и игровых чатах, о возможных киберугрозах в интернете, фишинговых и зараженных вирусами сайтах, о программах-вымогателях и способах защиты от них компьютеров и мобильных устройств. Вместе с наставником юные кванторианцы составили стратегию поведения в сети и правила сохранения личной информации.

«Цифровые и телекоммуникационные технологии и устройства прочно вошли в жизнь юного поколения, это требование времени и следствие научно-технического прогресса. Важно не оградить от них молодежь полностью, а научить использовать во благо и максимально безопасно. За цифровым пространством – будущее, и проводя такие открытые уроки для школьников, привлекая их к открытому диалогу, мы настраиваем их на раскрытие собственного интеллектуального потенциала, прививаем интерес к полезному и грамотному сетевому времяпровождению, к созданию прогрессивных решений и разработок. Уверен, что все это в целом ориентирует молодежь на выбор в дальнейшем инженерно-технических и IT-специальностей и становится основой для профессионального самоопределения», – подчеркнул директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.

Во время второй части занятия организаторы провели интерактивную викторину. Таким образом ребята закрепили полученные знания и умения в области информационной безопасности. В завершение встречи представители компании вручили всем участникам сладкие подарки с символикой «Ростелекома».

«Наставнический опыт “Ростелекома” в работе с юным поколением бесценен. Мы приветствуем такие инициативы и понимаем, насколько значимо для сегодняшних школьников услышать грамотного специалиста, непосредственно связанного с интернетом, и говорящего не о том, чего нельзя, а о том, как можно и нужно работать в сети и сколько интересного можно придумать с помощью IT – технологий. Надеюсь, что сотрудничествонашего детского технопаркаи “Ростелекома” будет расширяться и пополняться новыми идеями и проектами для молодежи», – отметил Юрий Моисеев, руководитель Детского технопарка «Кванториум Политех».

Национальный цифровой оператор активно сотрудничает с детским технопарком «Кванториум». «Ростелеком»поддерживает работу образовательного учреждения, систематически организует тематические встречи и мероприятия для воспитанников – юных инженеров и программистов, а также реализует совместные образовательные проекты в области цифровых технологий.



