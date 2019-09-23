Как в Кремле: гостям инаугурации губернатора Волгоградской области прописали дресс-код

Политика 23.09.2019 12:03
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23.09.2019 12:03
Темный костюм для мужчин и платье обычной длины для женщин - таков дресс-код церемонии инаугурации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как сообщает ИА "Высота 102", это торжественное событие начнется завтра, 24 сентября, в полдень в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва". Приглашенных на торжественную церемонию просят прийти на полчаса раньше - к 11.30 по местному времени. К слову, похожий дресс-код был прописан и для приглашенных на церемонию инаугурации президента РФ, которая состоялась 7 мая текущего года на территории Московского Кремля. Отметим, что такие официальные мероприятия всегда проводятся по протоколу, поэтому форма одежды заранее указывается в пригласительных билетах.
Известно, что церемония вступления в должность избранного главы региона пройдет патриотично в сопровождении военного оркестра мотострелкового соединения Южного военного округа. Сценарий инаугурации, как ожидается, будет привычным: председатель облизбиркома огласит итоги выборов, а затем, положив руку на Конституцию России и Устав Волгоградской области, Андрей Бочаров поклянется верно служить народу. К сожалению, представители СМИ вживую всего этого не увидят. Видимо, из-за ограниченного пространства в Триумфальном зале впервые на инаугурации не предусмотрены так называемые пресс-зоны, как было в прошлом на церемониях инаугурации.
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