Политика

Как в Кремле: гостям инаугурации губернатора Волгоградской области прописали дресс-код

Политика 23.09.2019 12:03
8063 6
23.09.2019 12:03


Темный костюм для мужчин и платье обычной длины для женщин - таков дресс-код церемонии инаугурации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как сообщает ИА "Высота 102", это торжественное событие начнется завтра, 24 сентября, в полдень в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва". Приглашенных на торжественную церемонию просят прийти на полчаса раньше - к 11.30 по местному времени. К слову, похожий дресс-код был прописан и для приглашенных на церемонию инаугурации президента РФ, которая состоялась 7 мая текущего года на территории Московского Кремля.  Отметим, что такие официальные мероприятия всегда проводятся по протоколу, поэтому форма одежды заранее указывается в пригласительных билетах. 
Известно, что церемония вступления в должность избранного главы региона пройдет патриотично в сопровождении военного оркестра мотострелкового соединения Южного военного округа. Сценарий инаугурации, как ожидается, будет привычным: председатель облизбиркома огласит итоги выборов, а затем, положив руку на Конституцию России и Устав Волгоградской области, Андрей Бочаров поклянется верно служить народу. К сожалению, представители СМИ вживую всего этого не увидят. Видимо, из-за ограниченного пространства в Триумфальном зале впервые на инаугурации не предусмотрены так называемые пресс-зоны, как было в прошлом на церемониях инаугурации. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
«Кто крайний?»: единороссы выстроились в очередь за мандатами в Волгоградскую облдуму
10.09.2019 16:59
16584 23
В Волгоградской области готовят патриотичную и аскетичную церемонию инаугурации губернатора
18.09.2019 14:21
17259 22
В Волгоградской гордуме грядут депутатские рокировки
12.09.2019 12:14
19953 19
Политика
23.09.2019 13:01
Политика 23.09.2019 13:01
8172 3 Обсудить

0
Далее
Политика
22.09.2019 20:30
Политика 22.09.2019 20:30
12959 11 Обсудить

0
Далее
Политика
19.09.2019 16:54
Политика 19.09.2019 16:54
21068 31 Обсудить

0
Далее
Политика
18.09.2019 14:21
Политика 18.09.2019 14:21
17259 22 Обсудить

0
Далее
Политика
13.09.2019 16:21
Политика 13.09.2019 16:21
16144 10 Обсудить

0
Далее
Политика
12.09.2019 12:14
Политика 12.09.2019 12:14
19953 19 Обсудить

0
Далее
Политика
10.09.2019 16:59
Политика 10.09.2019 16:59
16584 23 Обсудить

0
Далее
Политика
09.09.2019 17:44
Политика 09.09.2019 17:44
21301 15 Обсудить

0
Далее
Политика
27.08.2019 10:49
Политика 27.08.2019 10:49
22422 9 Обсудить

0
Далее
Политика
25.08.2019 18:50
Политика 25.08.2019 18:50
10881 0 Обсудить

0
Далее
Политика
20.08.2019 17:24
Политика 20.08.2019 17:24
10795 6 Обсудить

0
Далее
Политика
17.08.2019 11:14
Политика 17.08.2019 11:14
7233 0 Обсудить

0
Далее
Политика
16.08.2019 12:12
Политика 16.08.2019 12:12
31087 78 Обсудить

0
Далее
Политика
15.08.2019 18:51
Политика 15.08.2019 18:51
11898 5 Обсудить

0
Далее
Политика
13.08.2019 20:16
Политика 13.08.2019 20:16
7177 90 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:33
Клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы СПАСИБО на доставку еды из Delivery ClubСмотреть фотографии
14:30
Администрация Волгограда берет в долг больше миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде жилинспекцию уличили в «забывчивости» после проверок предпринимателейСмотреть фотографии
14:14
МегаФон и СПбГУ открыли первую студенческую 5G-лабораториюСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде подполковника осудили за принудительное "крышевание" торговцаСмотреть фотографии
13:43
Лето снова наступит: на волгоградской набережной установили шезлонгиСмотреть фотографии
13:17
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованиемСмотреть фотографии
13:01
Аутсайдер выборов в Волгоградскую гордуму от «ЕР» заслужил депутатский мандат Смотреть фотографии
12:54
Жителей Волгоградской области могут согреть раньше отопительного сезонаСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде бомж пришел в католический храм с ножом и дурными намерениямиСмотреть фотографии
12:49
Катарсис гарантирован: Волгоградский симфонический оркестр вдохновенно открыл сезонСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
В Волгограде задержанного за взятку налоговика не выпустили из СИЗОСмотреть фотографии
12:32
В Волгоградской области директор МУПа отремонтировал за бюджетные деньги машину родственницыСмотреть фотографии
12:03
Как в Кремле: гостям инаугурации губернатора Волгоградской области прописали дресс-кодСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде суд заступился за бездомного сиротуСмотреть фотографии
11:41
Волгоградскую область включили в регионы с медленным ростом зарплатСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде конкурсный управляющий положил в карман полмиллиона со счетов фирмы-банкротаСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде маршрутка врезалась в автобус, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:04
Волгоградский облсуд рассмотрит иск об отмене результатов выборов Смотреть фотографии
08:29
Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащихСмотреть фотографии
21:18
В Волгограде пришло в негодность бомбоубежищеСмотреть фотографии
20:30
На второй срок с музыкой: на инаугурации губернатора Волгоградской области сыграет военный оркестрСмотреть фотографии
16:41
Под Волгоградом вернули в собственность района отданную главой-коррупционером землюСмотреть фотографии
12:49
Врачи спасли волгоградку в самолете "Москва-Иркутск"Смотреть фотографии
12:24
Волжане оценили ноу-хау мэрии в борьбе за чистотуСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской области нашествие грызунов угрожает озимымСмотреть фотографии
11:20
Мозаика не пострадает: здание Волгоградского ТЮЗа сделают современным и безопаснымСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде кредитный кооператив беглого экс-депутата Госдумы вступил в финальную стадию банкротстваСмотреть фотографии
08:52
В Волгоградской области пожар унес жизни двух пенсионерок из МихайловкиСмотреть фотографии
20:54
Волгоградский «Ротор» проиграл «Балтике» в КалининградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 