Волжане оценили ноу-хау мэрии в борьбе за чистоту

Общество 22.09.2019 12:24
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22.09.2019 12:24
В Волжском появились уличные урны с надписью «Спасибо за чистоту». Как сообщает ИА «Высота 102», малые архитектурные формы встречаются буквально на каждом шагу – на остановках, в парках и скверах, около магазинов и рынков, на перекрестках. Жители города, где культивируется бережное отношение к чистоте, позитивно оценили ноу-хау городских властей. По словам некоторых горожан, просто не поднимается рука бросить мусор на улице. Тем более, что почти всегда рядом можно увидеть подобные урны.
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