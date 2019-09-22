В Волгоградской области нашествие грызунов угрожает озимым





В сентябре в Новониколаевском, Киквидзенском, Даниловском районах Волгоградской области отмечено увеличение численности мышевидных грызунов по сравнению с летним периодом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет сельского хозяйства, в основном грызуны концентрируются на посевах пропашных культур и целинных участках. В связи с этим специалисты рекомендуют сельхозпроизводителям района выполнить мероприятия по проведению обследования озимых культур. А в период начала посева озимых культур – обработать химическими препаратами.

Между тем, на нашествие мышей обратили внимание и дачники, и жители частных домов. Грызунов, вероятно, привлекают остатки урожая.



