Экономика

В Волгоградской области нашествие грызунов угрожает озимым

Экономика 22.09.2019 11:36
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22.09.2019 11:36


В сентябре в Новониколаевском, Киквидзенском, Даниловском районах Волгоградской области отмечено увеличение численности мышевидных грызунов по сравнению с летним периодом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет сельского хозяйства, в  основном грызуны концентрируются на посевах пропашных культур и целинных участках. В связи с этим специалисты рекомендуют сельхозпроизводителям района выполнить мероприятия по проведению обследования озимых культур. А в  период начала посева  озимых культур – обработать химическими препаратами. 
Между тем, на нашествие мышей обратили внимание  и дачники, и жители частных домов. Грызунов, вероятно,  привлекают остатки урожая. 

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