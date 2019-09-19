Общество

Юные кадеты Волгограда приняли присягу на Мамаевом кургане

Общество 19.09.2019 12:28
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19.09.2019 12:28


Традиционная церемония посвящения в кадеты учеников профильных классов силовых структур прошла сегодня на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА «Высота 102», ни сильный ветер, ни осеннее похолодание не помешали юным патриотам из 23-х муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда и области торжественно произнести клятву. В церемонии приняли участие более 800 детей.












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