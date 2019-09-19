



В сентябре в Волгоградской области не зафиксировано ни одного случая отравления грибами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора, так, в первый месяц осени количество случаев отравления дарами леса такое же, как было в последний месяц лета – 56. Количество пострадавших также осталось без изменения – 77 человек. Возможной причиной стабильности ситуации может быть засушливый сентябрь и отсутствие грибов в лесах. Хотя после вчерашних дождей все может измениться.

Между тем, в управлении Роспотребнадзора напомнили, что все случаи отравления связаны с употреблением в пищу неядовитых грибов. Причина отравлений – употребление жареных и консервированных грибов (грузди, волнушки, маслята, дубовики, маслята, моховики, белый гриб, белый польский гриб, подосиновики) домашнего приготовления собственного сбора, а также приобретенные на стихийном рынке.



