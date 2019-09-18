В Волгограде на проблемном перекрестке установят подвесные светофоры





Рабочие МБУ «Северное» приступили к подготовительным работам перед реконструкцией светофорного объекта на пересечении пр. им. Ленина и ул. Комсомольской в Центральном районе. В ближайшее время на перекрестке появятся навесные консоли с 16 транспортными светофорами, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Нововведение позволит обеспечить максимальное информирование всех участников дорожного движения на одном из оживленных перекрестков в центре Волгограда. Регулирующие устройства будут видны водителям со всех полос. Часть светофоров останется и на опорах освещения в качестве дублирующих. Схема движения транспорта на перекрестке при этом не изменится.

Напомним, этот перекресток в плане безопасности движения является проблемным - здесь часто происходят ДТП, в том числе и с участием общественного транспорта.

Фото из архива "Высоты 102".