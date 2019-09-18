В Волгограде на проблемном перекрестке установят подвесные светофоры

Общество 18.09.2019 15:43
497 0
18.09.2019 15:43
Рабочие МБУ «Северное» приступили к подготовительным работам перед реконструкцией светофорного объекта на пересечении пр. им. Ленина и ул. Комсомольской в Центральном районе. В ближайшее время на перекрестке появятся навесные консоли с 16 транспортными светофорами, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Нововведение позволит обеспечить максимальное информирование всех участников дорожного движения на одном из оживленных перекрестков в центре Волгограда. Регулирующие устройства будут видны водителям со всех полос. Часть светофоров останется и на опорах освещения в качестве дублирующих. Схема движения транспорта на перекрестке при этом не изменится.
Напомним, этот перекресток в плане безопасности движения является проблемным - здесь часто происходят ДТП, в том числе и с участием общественного транспорта.
Фото из архива "Высоты 102".
Реклама
Популярное по теме
08.09.2019 20:19
44932 48
02.09.2019 20:15
36047 9
08.09.2019 12:51
26119 38
В Волгограде «игравшую» не по правилам УК выгнали с рынка ЖКХ18.09.2019 16:39
В Волгограде социальная служба незаконно обделила ветерана труда18.09.2019 16:03
В Волгоградской области главы двух поселений отказались отвечать прокурору18.09.2019 12:30
В Волгоградской области военных заставили убраться18.09.2019 11:51
Михаила Таранцова уволили из волгоградского вуза18.09.2019 11:32
Правительство утвердило правила выплаты компенсации по ипотеке многодетным семьям18.09.2019 11:13
Новым депутатам Волгоградской областной думы готовят комфортную атмосферу18.09.2019 09:01
В Волгограде в сквере имени Пахмутовой выложат «музыкальные» дорожки17.09.2019 17:33
В Волгоградской области пройдут повторные выборы17.09.2019 15:47
МЧС предупредило жителей Волгоградской области об усилении ветра17.09.2019 15:27
«Наши дома чуть не сгорели из-за «мертвой дороги»: жители поселка в Волгограде нашли очаг вчерашнего пожара17.09.2019 15:05
Почти половина молодых волгоградцев готова бежать из города в поисках лучшей жизни17.09.2019 11:57
Волгоградцу возместят моральный вред после покупки книги в довесок к автомобилю17.09.2019 08:09
Судья Волгоградского облсуда не подошел на должность председателя16.09.2019 18:02
По Волгограду промчался осенний велопарад15.09.2019 15:37
Реклама