В Волгограде жители забили тревогу из-за побелевшей Царицы





Резко и странно помутневшая вода в речке Царица стала предметом беспокойства горожан, посещающих источник в пойме за областной больницей в Дзержинском районе Волгограда. Съемочной группе ИА «Высота 102» люди рассказали, что уже в течение полутора месяцев в ранее прозрачной воде наблюдается примесь, похожая на мел или известь - как-будто в реку попадают какие-то вещества или остатки стройматериалов.

В попытке найти причину загрязнения, журналисты проехали выше по течению до поселка Саранский в Ворошиловском районе. Здесь в Царице течет вполне чистая вода. Правда, попутно наблюдались душераздирающие картины замусоренных берегов и окрестных территорий.

Несознательные жители Волгограда словно поставили своей целью загадить все окончательно. В районе улицы Барнаульской была также обнаружена подозрительная труба, идущая к реке со стороны Ворошиловского района, однако из-за труднодоступности территории не удалось выяснить, что конкретно по ней течет.





























Редакция ИА «Высота 102» готовит соответствующие запросы в профильные ведомства. Расследование ситуации с помутневшей рекой Царицей будет продолжено.



