В Волгоградской области – страшное ДТП, один человек погиб

Происшествия 18.09.2019 08:40
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18.09.2019 08:40
На трассе «Волгоград-Москва» очередное страшное ДТП. Как сообщила ИА «Высота 102» начальник пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова, ДТП случилось сегодня утром на трассе «Волгоград-Москва». 59-летний житель Москвы, двигаясь в сторону столицы, управляя автомобилем «Хендай Туссан», выехал на встречную полосу, объезжая стоявшую фуру. И столкнулся с автомобилем «Форд фокус», которым управлял 58-летний житель Санкт-Петербурга, который ехал в сторону Волгограда. В результате водитель «Форда» погиб, пассажиры этого автомобиля – 82-летняя женщина и 37-летний мужчины – госпитализированы.
Автор видео - Павел Власов.
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