Экономика 17.09.2019 07:56
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17.09.2019 07:56
Банк «Открытие» занял верхние строчки рейтинга российских ипотечных банков Banki.ru. По итогам первого полугодия 2019 года банк вошел в пятерку лидеров по таким показателям, как размер ипотечного портфеля, объем и количество выдач жилищных займов.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, за первые 6 месяцев текущего года портфель ипотечных кредитов «Открытия» вырос на 26% до 106,9 млрд рублей. Это позволило банку занять пятое место среди крупнейших российских кредитных организаций по размеру портфеля.
По объему и количеству выданных ипотечных кредитов банк занял 4 и 5 места соответственно. Всего по итогам 1 полугодия 2019 года банк «Открытие» выдал 32,18 млрд рублей почти 13 тысячам заемщиков.
«Ипотечное кредитование – одно из приоритетных направлений развития бизнеса банка, – говорит начальник управления развития ипотечного бизнеса банка «Открытие» Елена Назаренко. – Мы предлагаем заемщикам большой выбор ипотечных программ и комфортные условия кредитования (наши ставки сегодня одни из наиболее привлекательных на рынке). Это позволяет нам уверенно удерживать лидирующие позиции в сегменте и рассчитывать на дальнейший рост показателей».
Читать по теме:Мобильное приложение банка «Открытие» вошло в число лучших по версии Go Mobile
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