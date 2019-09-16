Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа» прошли испытания на прочность





Команда АО «КАУСТИК» впервые выступила в военно-спортивном мероприятии «Гонка лидеров», состязании со сталинградским характером, среди других 27-ми российских организаций, представляющих различные деловые сферы деятельности. Команда волгоградского «КАУСТИКа», состоящая из десяти человек, среди которых и три отважные девушки, дошла до финиша, преодолев все этапы пятикилометровой гонки состоящей из водных препятствий, рукоходов, огненно-штурмовых полос, высоких стен и других сложных заданий. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Состязания «на прочность» прошли команды на территории военного полигона в Волго-Ахтубинской пойме. Инициатором проведения «состязаний со сталинградским характером» выступило Волгоградское отделение Поволжского банка ПАО «Сбербанк». Сбербанк и АО «КАУСТИК» связывают не только давние партнерские отношения, но яркие спортивные командные баталии.

Впервые выступая в «Гонке лидеров», химики не стали победителями, но готовы взять реванш в следующем году.

«Для нас эти соревнования стали, как «разведка боем», – говорит председатель и главный тренер СК «КАУСТИК» Николай Поляков. – Это было очень непросто для наших ребят, но никто не сошел с дистанции. Молодцы! Все проявили бойцовский характер».

Отметим, что команда АО «КАУСТИК» активный участник межкорпоративных спортивных мероприятий. В начале лета, в забеге «Зеленый марафон – 2019», приуроченном ко Дню защиты детей, работники промплощадки «КАУСТИКа» участвовали семьями. А юные химики открыли «Зеленый марафон» золотой победой шестилетней Алисы Калининой.