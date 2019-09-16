Общество

Жители печально знаменитого "голого" дома в Волгограде - о собственном бессилии и торжестве зла

Общество 16.09.2019 12:39
11214 20
16.09.2019 12:39


Роскошный коттедж с собственной подъездной дорогой, ландшафтным дизайном, бассейном, паркингом  для машин и т.д. и т.п. продает застройщик известного на весь Волгоград и за его пределами "голого" дома бизнесмен,  руководитель ООО "Энергопром" и ряда других компаний  Алексей Щербин. Цена вопроса - 35 млн рублей. Объявления о продаже выставлены на многих сайтах, и, по словам  жителей несчастного дома, которые не перестают звонить в редакцию ИА "Высота 102", господину Щербину они могут только позавидовать. О своем комфортном проживании он позаботился, не жалея на это ни сил, ни денег. Они же, в отличие от этого предпринимателя, у которого имели несчастье купить жилье, так и не дождались выполнения обещанного: привести фасад их дома №30 по улице 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе в порядок. 




Напомним, информагентство рассказывало о вопиющей ситуации в материалах "Облицовочные плитки с фасада новостройки в Волгограде калечат машины и альпинистов", "В Волгограде опасную новостройку-многоэтажку "оголили" перед дождями",  "Застройщик «голого» дома в Волгограде уходит от ответственности, а жильцы пишут президенту", УК «Энергопром» в Волгограде предъявила жильцам «голого» дома двойную плату за содержание и ремонт общего имущества",  "Приставы предупредили застройщика "голого" дома в Волгограде об уголовной ответственности", "Застройщик "голого" дома в Волгограде обещает "одеть"фасад к марту 2018 года",  "Жители "голой" многоэтажки в Волгограде просят единороссов спасти их дом от разрушения и повлиять на застройщика", "В Волгограде в приемной Медведева взяли на контроль проблемы жильцов «голого» дома", "Застройщик разрушающейся многоэтажки-новостроя в Волгограде кивает на чиновников", "Не дом, а позорище: Жители «голой» многоэтажки в Волгограде созрели для митингов" и многих других. Результатов - ноль. 


"Так, может, это вовсе не он продает коттедж?",  - задались вопросом жители и обратились в кадастровую палату с запросом. Однако, согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости, выяснилось, что дом принадлежит именно Щербину. 
"Тогда, может быть, у руководителя ООО "УК "Энергопром" Щербина проснулась совесть и он решил за счет продажи своего особняка наш дом одеть в плитку и наконец-то выполнить свои многолетние обещания?", - предположили некоторые обитатели дома. 
Однако, судя по всему, ни о какой совести речи не идет. Застройщик  позорной многоэтажки активно готовится к банкротству, и, судя по действиям, планы у него совсем другие. Во всяком случае, в Арбитражном суде Волгоградской области рассматривается дело о банкротстве Щербина за № А12-1983/2018.  Более того, согласно протокола, продается и управляющая компания ООО  "Энергопром", и уже запущена процедура замены УК "Энергопром"  на УК "Статус".


Но до сегодняшнего дня жители дома по-прежнему получают на свои обращения только отписки. Вот уже четыре года им бесконечно обещают то инвесторов, то подрядчиков... "Но главное, получается, что нет ни закона, ни  сил в городе и области, которые бы могли заставить господина Щербина  выполнить  решение Арбитражного суда Волгоградской области еще от 25 января 2016 года, который обязал ООО «Энергопром» в течение 6 месяцев с даты вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки? - спрашивают собственники 158 квартир.  - И судебные приставы, и правоохранительные органы, и чиновники с депутатами всех уровней и мастей, и «Единая Россия», которая "за все в ответе", и Уполномоченный по правам человека –  все обещали помочь. Но дом по-прежнему стоит ободранный". 
Напомним, многоэтажка была сдана с массой недоделок в конце декабря 2013 года. Разрешение на введение в эксплуатацию дома было подписано тогдашним замглавы администрации Волгограда Павлом Кутищевым, который до сих пор не понес за это никакой ответственности. В стороне остались и руководители других структур, без подписей которых ввод дома в эксплуатацию был бы невозможен.  Сам Щербин в интервью ИА «Высота 102» заверял, что очень скоро «жители забудут про фасад, как про страшный сон», что он уже нашел инвестора, который устранит все недоделки, в том числе и фасад, за который ему «стыдно». 
"Чего же нам ждать в результате, - делятся волгоградцы. -   ООО «Энергопром» исключат из ЕГРЮЛ, ликвидируют. УК Энергопром "сольют", заменят на УК "Статус". Щербина признают банкротом. И только дом №30 по улице  51-я Гвардейская  будет напоминать о нашем бессилии и торжестве зла", - заключили волгоградцы. 


 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Главный редактор "Высоты 102" подал в отставку
08.09.2019 20:19
44487 48
«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель СК России поставил кадетам первую «тройку»
02.09.2019 20:15
35762 9
В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке
21.08.2019 12:34
31780 14
Общество
16.09.2019 09:45
Общество 16.09.2019 09:45
16252 19 Обсудить

0
Далее
Общество
15.09.2019 15:37
Общество 15.09.2019 15:37
3445 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.09.2019 15:34
Общество 15.09.2019 15:34
6771 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.09.2019 11:27
Общество 15.09.2019 11:27
14985 15 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 16:18
Общество 13.09.2019 16:18
10910 15 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 15:37
Общество 13.09.2019 15:37
10573 6 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 14:20
Общество 13.09.2019 14:20
4841 6 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 13:43
Общество 13.09.2019 13:43
14219 46 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 12:58
Общество 13.09.2019 12:58
20345 19 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 11:24
Общество 13.09.2019 11:24
12203 13 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 10:35
Общество 13.09.2019 10:35
713 0 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 10:13
Общество 13.09.2019 10:13
1085 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.09.2019 15:45
Общество 12.09.2019 15:45
5300 1 Обсудить

0
Далее
Общество
12.09.2019 14:43
Общество 12.09.2019 14:43
3110 9 Обсудить

0
Далее
Общество
12.09.2019 14:27
Общество 12.09.2019 14:27
12951 31 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:12
Подозрительная деятельность в районе хутора Бобры под Волгоградом оказалась на благо людейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
В Волгограде горят сосны около "Соснового бора"Смотреть фотографии
13:15
Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа» прошли испытания на прочностьСмотреть фотографии
12:39
Жители печально знаменитого "голого" дома в Волгограде - о собственном бессилии и торжестве злаСмотреть фотографии
12:35
Житель Волгоградской области угнал две «семерки» в алкогольном куражеСмотреть фотографии
11:59
Умирающий ерик в Волго-Ахтубинской пойме возвращают к жизни за 34 миллиона рублейСмотреть фотографии
10:23
Герой спорта из Котельниково получил награду «ЕвроХима»Смотреть фотографии
09:45
Нет шапито - нет проблем: в Волгограде чиновники ушли от ответа на вопросы жителейСмотреть фотографии
09:23
«Подводные камни» ОСАГО: на что обратить вниманиеСмотреть фотографии
08:56
В Волжском на пепелище нашли труп неизвестногоСмотреть фотографии
08:29
Расходы жителей Волгоградской области на коммуналку уменьшились - эксперты подсчитали и обрадовалиСмотреть фотографии
18:27
В борьбе с бедностью населения Волгоградской области нет прорываСмотреть фотографии
15:37
По Волгограду промчался осенний велопарадСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде ограничили стройку от ГДЮЦ до планетарияСмотреть фотографии
11:27
Жители Волгоградской области потребовали в суде отставки чиновникаСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области молодая женщина погибла за рулем южнокорейского внедорожникаСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде стартует Фестиваль уличного киноСмотреть фотографии
08:39
Огромный паук встретил жителя Волгограда у дверей домаСмотреть фотографии
08:10
На свалках Волгоградской области защитят кандидатскиеСмотреть фотографии
19:53
"Ротор" с огоньком провел победный матч на "Волгоград Арене"Смотреть фотографии
18:14
Сельским поселениям Волгоградской области дали денег на дорогиСмотреть фотографии
14:34
Банковские карты волгоградцев опустошают из-за ошибок приставовСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области офицер избил рядового половникомСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области две лошади стали участниками ночного ДТПСмотреть фотографии
09:57
В хуторе Волгоградской области водитель-пенсионер погиб из-за дорожного знакаСмотреть фотографии
08:25
Жителям Волгоградской области предсказали, сколько им осталосьСмотреть фотографии
20:11
Сквозь пальцы?: подозрительная добыча песка взволновала жителей хутора Бобры под Волгоградом Смотреть фотографииCмотреть видео
16:43
В Волгограде пациентов наркологического диспансера эвакуировали из-за пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Андрей Гимбатов отказался от кресла депутата в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде у отловленных на улицах собак стало больше шансов выжить под надзоромСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 