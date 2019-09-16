Жители печально знаменитого "голого" дома в Волгограде - о собственном бессилии и торжестве зла





Роскошный коттедж с собственной подъездной дорогой, ландшафтным дизайном, бассейном, паркингом для машин и т.д. и т.п. продает застройщик известного на весь Волгоград и за его пределами "голого" дома бизнесмен, руководитель ООО "Энергопром" и ряда других компаний Алексей Щербин. Цена вопроса - 35 млн рублей. Объявления о продаже выставлены на многих сайтах, и, по словам жителей несчастного дома, которые не перестают звонить в редакцию ИА "Высота 102", господину Щербину они могут только позавидовать. О своем комфортном проживании он позаботился, не жалея на это ни сил, ни денег. Они же, в отличие от этого предпринимателя, у которого имели несчастье купить жилье, так и не дождались выполнения обещанного: привести фасад их дома №30 по улице 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе в порядок.

























"Так, может, это вовсе не он продает коттедж?", - задались вопросом жители и обратились в кадастровую палату с запросом. Однако, согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости, выяснилось, что дом принадлежит именно Щербину.

"Тогда, может быть, у руководителя ООО "УК "Энергопром" Щербина проснулась совесть и он решил за счет продажи своего особняка наш дом одеть в плитку и наконец-то выполнить свои многолетние обещания?", - предположили некоторые обитатели дома.

Однако, судя по всему, ни о какой совести речи не идет. Застройщик позорной многоэтажки активно готовится к банкротству, и, судя по действиям, планы у него совсем другие. Во всяком случае, в Арбитражном суде Волгоградской области рассматривается дело о банкротстве Щербина за № А12-1983/2018. Более того, согласно протокола, продается и управляющая компания ООО "Энергопром", и уже запущена процедура замены УК "Энергопром" на УК "Статус".









Но до сегодняшнего дня жители дома по-прежнему получают на свои обращения только отписки. Вот уже четыре года им бесконечно обещают то инвесторов, то подрядчиков... "Но главное, получается, что нет ни закона, ни сил в городе и области, которые бы могли заставить господина Щербина выполнить решение Арбитражного суда Волгоградской области еще от 25 января 2016 года, который обязал ООО «Энергопром» в течение 6 месяцев с даты вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки? - спрашивают собственники 158 квартир. - И судебные приставы, и правоохранительные органы, и чиновники с депутатами всех уровней и мастей, и «Единая Россия», которая "за все в ответе", и Уполномоченный по правам человека – все обещали помочь. Но дом по-прежнему стоит ободранный".

Напомним, многоэтажка была сдана с массой недоделок в конце декабря 2013 года. Разрешение на введение в эксплуатацию дома было подписано тогдашним замглавы администрации Волгограда Павлом Кутищевым, который до сих пор не понес за это никакой ответственности. В стороне остались и руководители других структур, без подписей которых ввод дома в эксплуатацию был бы невозможен. Сам Щербин в интервью ИА «Высота 102» заверял, что очень скоро «жители забудут про фасад, как про страшный сон», что он уже нашел инвестора, который устранит все недоделки, в том числе и фасад, за который ему «стыдно».

"Чего же нам ждать в результате, - делятся волгоградцы. - ООО «Энергопром» исключат из ЕГРЮЛ, ликвидируют. УК Энергопром "сольют", заменят на УК "Статус". Щербина признают банкротом. И только дом №30 по улице 51-я Гвардейская будет напоминать о нашем бессилии и торжестве зла", - заключили волгоградцы.











