Аналитика

Расходы жителей Волгоградской области на коммуналку уменьшились - эксперты подсчитали и обрадовали

Аналитика 16.09.2019 08:29
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16.09.2019 08:29


Волгоградская область заняла 57-е место в рейтинге регионов по объему расходов семей на услуги ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА Новости, так, в Волгоградской области доля расходов на коммуналку составляет 10,7% от доходов семьи. В натуральном выражении это  почти 4 тысячи рублей. За год в регионе, как утверждают эксперты, даже произошло снижение расходов на ЖКХ – правда, ненамного, на 0,2 процентных пункта. 
Между тем, меньше всего в России тратят на коммуналку в Дагестане – 2445 рублей, или 4,6% от доходов семьи. Дороже всего обходятся услуги ЖКХ на Камчатке – 9750 рублей , или 15%. Среди субъектов ЮФО меньше, чем в Волгоградской области, тратят в Краснодарском крае – 10,6%, а в Астрахани – еще меньше – 8,4%, в Калмыкии - 8,1%, в Адыгее - 9,9%, в Крыму - 10%.
Эксперты отмечают, что в целом по России доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2017 годом осталась примерно на прежнем же уровне и составила 9,6%.
Согласно результатам рейтинга, в 37 регионах доля расходов на ЖКУ в структуре потребительских расходов снизилась. Больше всего она сократилась в Ямало-Ненецком автономном округе (-2,1 процентных пункта), в Чечне (-1,8 п. п.), в Ингушетии (-1,5 п. п.) и в Сахалинской области (-1,5 п. п.).
В 43 регионах доля трат на ЖКУ в совокупных потребительских расходах семьи увеличилась. Самый существенный рост произошел в Тюменской области (+3,0 п. п.), в Севастополе (+1,7 п. п.), Рязанской (+1,7 п. п.), Новгородской (+1,7 п. п.) и Оренбургской области (+1,6 п. п.).
В пяти регионах – в Брянской, Калужской, Ульяновской, Костромской и Воронежской областях доля затрат на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с 2017 годом не изменилась.
В 2019 году повышение тарифов на ЖКУ в России происходило в два этапа - с 1 января и с 1 июля. В целом, предполагается, что рост платежей будет оставаться в пределах, не превышающих инфляцию. Принимая во внимание текущие темпы роста доходов населения, доля расходов на услуги ЖКХ по итогам 2019 года вряд ли существенно снизится.

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