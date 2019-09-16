Расходы жителей Волгоградской области на коммуналку уменьшились - эксперты подсчитали и обрадовали

Между тем, меньше всего в России тратят на коммуналку в Дагестане – 2445 рублей, или 4,6% от доходов семьи. Дороже всего обходятся услуги ЖКХ на Камчатке – 9750 рублей , или 15%. Среди субъектов ЮФО меньше, чем в Волгоградской области, тратят в Краснодарском крае – 10,6%, а в Астрахани – еще меньше – 8,4%, в Калмыкии - 8,1%, в Адыгее - 9,9%, в Крыму - 10%.

Эксперты отмечают, что в целом по России доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2017 годом осталась примерно на прежнем же уровне и составила 9,6%.

Согласно результатам рейтинга, в 37 регионах доля расходов на ЖКУ в структуре потребительских расходов снизилась. Больше всего она сократилась в Ямало-Ненецком автономном округе (-2,1 процентных пункта), в Чечне (-1,8 п. п.), в Ингушетии (-1,5 п. п.) и в Сахалинской области (-1,5 п. п.).