В Волгограде ограничили стройку от ГДЮЦ до планетария





Установлен режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки улицы Мира» в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области, также утверждены границы охраняемой территории, в которую вошли строения под номерами от 1 до 26 по улице Мира, среди которых здания Нового экспериментального театра, гостиниц «Волгоград» и «Интурист», главпочтамта и планетария, а также жилые дома.

Напомним, что улица Мира одна из первых улиц, восстановленных в Сталинграде, ее называют символом возрожденного города. Она проходит по площади Павших борцов и замыкается зданием планетария с севера и Дворцом пионеров (сегодня ГДЮЦ) с юга.

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки улицы Мира», согласно утвержденным границам и режиму, запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ. Исключения, конечно, допускаются. Так, разрешены работы по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, работы по благоустройству территории, работы по ремонту и реконструкция существующих инженерных сетей и т.п.





Отметим, что территория в затрибунной части площади Павших борцов, где возводится храм Александра Невского, не попала в границы объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки улицы Мира».



