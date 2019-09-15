В Волгограде стартует Фестиваль уличного кино





Бесплатные трансляции лучших короткометражных фильмов пройдут на большом светодиодном экране, расположенном на фасаде музея «Россия – моя история» и во внутреннем зале-лектории. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в 18:00 на уличном экране зрителям покажут фильмы внеконкурсной программы сборника «Доброе кино». Следующие кинопоказы - 22 сентября и 29 сентября. С наступлением октября, бесплатные кинопоказы в рамках фестиваля будут проходить в зале-лектории интерактивного музея - по субботам и воскресеньям с 16:00 до 18:00. Проект завершится 27 октября показом конкурсной программы Фестиваля уличного кино 2019 года.

Фестиваль уличного кино проходит шестой год подряд. В 2019 году кинопоказы в рамках фестиваля пройдут более чем в 1000 городах и населенных пунктах по всей России. Как отмечают организаторы кинофестиваля, это уникальный для России проект, который не только дает возможность зрителям познакомиться с творчеством молодых и известных режиссеров, но и затрагивает понятные большинству людей проблемы и ситуации.