В Волгоградской области две лошади стали участниками ночного ДТП

Происшествия 14.09.2019 10:04
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14.09.2019 10:04
ДТП, в котором пострадала 75-летняя женщина-пассажир, произошло сегодня ночью в Палласовском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, примерно в 23:30 49-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Логан», двигаясь по автодороге со стороны рабочего поселка Быково в сторону хутора Прудентов, совершил наезд на двух лошадей. Животные остались живы, пассажир с травмами госпитализирована.
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