В Волгограде пациентов наркологического диспансера эвакуировали из-за пожара

Происшествия 13.09.2019 16:43
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13.09.2019 16:43
150 человек были эвакуированы из здания Волгоградского областного диспансера в Тракторозаводском районе на улице Дегтярева. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 16.30, передает ИА «Высота 102». По информации ГУ МЧС по региону, горение старых вещей на площади около 20 квадратных метров происходит на 4-м этаже пятиэтажного здания медучреждения. Прибывшие на место пожарные расчеты организовали эвакуацию людей и приступили к тушению. На данный момент завершена ликвидация открытого горения. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Фото и видео Ольги Банниковой
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