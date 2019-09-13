Общество

В Волгограде у отловленных на улицах собак стало больше шансов выжить под надзором

Общество 13.09.2019 16:18
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13.09.2019 16:18


Дополнительные и такие необходимые для выживания собак вольеры начали строить на территории МКП «Горпитомник». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, речь идет о нескольких десятках новых вольеров.  Ранее ИА «Высота 102» в спецрепортаже «Большой отлов»: в Волгограде уличные собаки мрут в неволе» рассказывало об тяжелых условиях, в которых оказываются бродячие животные, после того, как с улиц попадают под надзор. Тогда, из-за нехватки вольеров, защитники животных даже просили  временно приостановить отлов собак на улицах города. 

Безнадзорные животные попадают на базу МКП «Горпитомник» после спасения с улиц, здесь их обследует ветеринарный врач, при необходимости назначает и проводит лечение. Затем собаки передаются зоозащитным организациям, которые занимаются социализацией и поиском ответственных хозяев для животных. Только с начала текущего года МКП «Горпитомник», по информации администрации города, передал волонтерам около 800 собак. Стоит отметить, что несмотря на все сложности, работа с безнадзорными животными в Волгограде стала приобретать новый формат и системный характер. Сформирован Союз зоозащитников. Внедрена электронная база безнадзорных животных – собаки, находящиеся под патронажем волонтеров, стерилизуются и чипируются. За каждым животным закрепляется куратор.

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