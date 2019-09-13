



О завершении расследования особо тяжкого преступления, связанного с распространением наркотиков на территории Волгограда, Саратова, Пензы и ряда других городов страны заявили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», по делу, объем которого составил 50 томов, проходили 11 человек. Организованная группа под руководством неустановленного организатора сбывала сильнодействующие наркотические средства в значительном, крупном и особо крупном размерах через тайники-закладки. Каждый обвиняемый был наделен определенными функциями: «фасовщика», «курьера», «закладчика».

Члены группы были задержаны оперативными сотрудниками в Пензе и Волгограде с поличным при закладке очередной партии наркотика в тайники. В ходе обысков и личного досмотра у участников преступного бизнеса было изъято почти 2 кг сильнодействующих наркотиков, в состав которых были включены героин и ацетилкодеин.

Собранными доказательствами вина задержанных была доказана и им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Семеро наркодилеров уже приговорены к реальным срокам лишения свободы, остальные четверо до решения суда содержатся под стражей.



