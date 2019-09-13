Общество 13.09.2019 13:43
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13.09.2019 13:43
Сегодня стало известно, что оставлено в силе решение Арбитражного суда Волгоградской области по скандальному «похоронному» делу. Как сообщает ИА «Высота 102», Двенадцатым арбитражным апелляционным судом в Саратове признаны недействительными дополнительные соглашения, заключённые между администрацией Волгограда с ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» с целью незаконного продления сроков действия договоров на обслуживание кладбищ и осуществление погребения граждан.
Как отметил в комментарии ИА «Высота 102» руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников, несмотря на представленные непосредственно в заседании дополнения, суд отказал администрации в ходатайстве об отложении дела. «К сожалению, администрация Волгограда и «Память» по-прежнему заодно в желании затянуть разрешение этого вопроса, и не просто затянуть, а оставить всё, как есть. У нас уже давно сложилось мнение, что в делах, связанных с ритуальной сферой, нам приходится бороться с самой настоящей «ритуальной нечистью», засевшей, в том числе, в органах власти. Однако последние судебные решения, поддержка органов прокуратуры, центрального аппарата ФАС России и конкурентов «Памяти», которая была и в этом деле, внушают серьёзный оптимизм в возможности изменения сложившейся уже почти десятилетия нездоровой ситуации на рынке ритуальных услуг Волгограда», - заявил Роман Лучников.
Напомним, в 2002 году между администрацией Волгограда в лице департамента городского хозяйства и ЗАО «РП «Память» как специализированной службы по вопросам похоронного дела, были заключены два договора: на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и на осуществление погребения граждан. Оба договора были заключены на 15 лет со сроком действия до 30.09.2017 года. Затем стороны незаконно договорились продлить сроки действия договоров ещё на 10 лет до 30.09.2027. Таким образом, как считают в УФАС, администрация и ЗАО «РП «Память» вступили в антиконкурентный сговор.
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