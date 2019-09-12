Культура 12.09.2019 15:48
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12.09.2019 15:48
Снять формальные запреты на доступ детей к классическим произведениям русской литературы решили депутаты Государственной думы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение парламентской фракции «Единая Россия». Сегодня на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей были рассмотрены поправки в законодательство, регулирующие маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции «18+».
Член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко отметила, что ситуация с маркировкой многократно оказывалась в центре внимания СМИ. «Среди формально запрещенных для детей оказались сборники стихов Маяковского, Есенина, Вознесенского, Высоцкого, Бродского, классические произведения Шолохова, Куприна, Бунина, Шаламова, Искандера, Айтматова, Приставкина, Астафьева и многие другие. При этом произведения этих авторов включены в списки рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по литературе», - заметила она.
По словам парламентария, законопроектом предлагается, что такие литературные произведения не могут быть запрещены к распространению среди детей.
«Аналогичная ситуация сложилась в кинематографе. Строгое следование административным регламентам привело к тому, что классические фильмы «Человек-амфибия», «Москва слезам не верит», «Розыгрыш», «Дорогая Елена Сергеевна» также оказались в списке ограничений для подростков. Законопроектом предлагается не распространять действие законодательных ограничений на случаи использования произведений литературы и искусства, предоставление и распространение культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства», - сказала Кувычко.
Депутат отметила, что законопроект поможет избежать абсурда в правоприменении и вернуть детям и подросткам на легальных основаниях классические произведения.
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