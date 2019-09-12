В Волгограде на новый маршрут вышли современные микроавтобусы





Новый маршрут № 1а "Детский Центр - ул. Мончегорская - ЖД больница" заработал на этой неделе в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, перевозчик вывел на вспомогательное направление современные микроавтобусы, среди которых автомобили марки "Форд-транзит", "Citroen" и "Луидор". Интервал движения маршрута в течение всего дня сохраняется в пределах 10 - 15 минут. В первые рейсы общественный транспорт отправляется в 7.00, и продолжает работу до 20.00.

Маршрут № 1а связал крупный частный сектор в Ворошиловском районе с основными магистралями и центром города. От конечной "Детский Центр" общественный транспорт спускается до Первой продольной магистрали, проезжает через остановки "Современник", "Пл. Чекистов", "Торговый центр", "Казачий театр" и поворачивает на улицу Огарева. После одноименной остановки микроавтобусы по маршруту № 1а проезжают по улице Кузнецкой до Второй продольной магистрали и поднимаются на территорию частного жилого массива по улице Ленкоранской. Далее на направлении предусмотрены остановки "Яблочная", "Буровая", "Автозаводская", "40 колодцев", "Мончегорская", "Морфлотская", "Ужгородская", "Спокойная", "Станция Садовая", "Куприна" и конечная "ЖД Больница". Для удобства школьников, проживающих в частных домовладениях Ворошиловского района, схема движения нового маршрута проложена в непосредственной близости от учебных заведений.

На сегодняшний день вышеназванный микрорайон в Ворошиловском районе обслуживают 3 вспомогательных направления: №1а "Детский Центр - ул. Мончегорская - ЖД больница", №4 "ЖД больница - Пл. им. Ленина" и №10С "ЖД больница - Пос. Верхнезареченский". Их маршруты движения охватывают наиболее удаленные от основных магистралей участки микрорайона. Всего на данных направлениях в часы пик выходит свыше 70 единиц общественного транспорта.

В Волгограде продолжается работа по обеспечению общественным транспортом новых жилых комплексов и отдаленных поселков, наиболее посещаемых общественных мест и социальных учреждений. Ранее для посетителей двух медицинских учреждений в Краснооктябрьском районе были внесены изменения в схему движения автобусного маршрута №43 "Алюминиевый завод" - "Пл. Возрождения": вспомогательное направление с начала августа стало охватывать часть малого проспекта им. Ленина. С 1 августа для пассажиров двух муниципальных речных направлений с островной части города до причалов в Центральном районе был запущен автобусный маршрут №1 "Речпорт (кольцевой)". Направление охватило основные городские магистрали, Комсомольский мост, а также заполотновскую часть Центрального района. Работа общественного транспорта синхронизирована с графиком движения теплоходов. Также был скорректирован и график движения вспомогательного направления №98– расписание составлено с учетом первых утренних рейсов теплоходов, отправляющихся от речного вокзала до острова Сарпинский.