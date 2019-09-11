



Решение начальника ГУ МВД России по Волгоградской области об отказе от в предоставлении временного убежища на территории РФ гражданину Афганистана С.Б, которое иностранец пытался оспорить, признано обоснованным, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областного суда. В Тракторозаводском районном суде установлено, что при обращении в ГУ МВД в сентябре 2018 года иностранный гражданин сообщил, что в Афганистане в его адрес поступали угрозы от последователей движения «Талибан», которые требовали, чтобы он присоединился к их террористической организации. Со слов афганца, в Волгограде проживает его брат – гражданин РФ и сестра. В ходе судебного разбирательства представитель полиции возражал против удовлетворения требований С.Б, объясняя это тем, что гражданин Афганистана рассматривает режим временного убежища в качестве способа для легализации своего нахождения на территории РФ. Установлено, что заявитель сознательно представил в региональное ГУ МВД ложные сведения о своей трудовой деятельности, фактах угроз в адрес членов его семьи, скрыл факт привлечения к административной ответственности. Также судом отмечено, что С.Б. оформил заграничный паспорт в апреле 2017 года, а выехал из Афганистана только в октябре 2018-го, несмотря на то, что, по его словам, постоянно подвергался угрозам со стороны последователей движения «Талибан». Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.



