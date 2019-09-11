Тренерский штаб волгоградского "Ротора" отправлен в отставку

Спорт 11.09.2019 17:32
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11.09.2019 17:32
Досрочно расторгнут договор со старшим тренером волгоградского "Ротора" Павлом Могилевским. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, решение о прекращении трудовых отношений принято руководством 7 сентября. Вместе с Могилевским клуб покинет тренерский штаб. Решение принято в связи с неудовлетворительными спортивными результатами команды в последних матчах.
Вместо Могилевского футболистов "Ротора" к ближайшей игре с воронежским "Факелом" будет готовить главный тренер Игорь Меньшиков.
Напомним, что Павел Могилевский работал в команде с 2017 года.
7 сентября волгоградский "Ротор" уступил сопернику из села Песчанокопское Ростовской области – клубу "Чайка" со счетом 1:2, а 31 августа поиграл лидеру первенства ФНЛ, "Торпедо" из Москвы со счетом 0:2. После поражений "Ротор" находится на 3-м месте в турнирной таблице.
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