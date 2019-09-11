Общество

Волгоградское УФАС проследило подозрительно долгий путь анализов

Общество 11.09.2019 16:15
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11.09.2019 16:15


Центр диагностики «МРТшка» уличили в ненадлежащей рекламе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на УФАС, дело было возбуждено по заявлению бдительного жителя Волгограда, который обратил внимание на рекламу медицинских услуг в лифте своего дома. По номеру указанной лицензии Центра диагностики «МРТшка» заявитель выяснил, что это была лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная ООО «Лидер», и она не содержала разрешения на осуществление каких-либо видов лабораторной диагностики. В ходе рассмотрения дела, УФАС было установлено, что ООО «Лидер», использующее товарный знак Центр диагностики «МРТшка», осуществляет лишь забор биологического материала на основании договора, заключенного с ООО «Интравит», которое, в свою очередь, передает биологический материал в ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» для непосредственного проведения лабораторных исследований.
Информирование пациентов о том, что ООО «Лидер» оказывает услуги по лабораторной диагностике не самостоятельно, а с привлечением посредников и другой лаборатории, осуществлялось лишь при заключении договора об оказании платных медицинских услуг. В итоге антимонопольная комиссия пришла к выводу, что реклама Центра диагностики «МРТшка» вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги лабораторных исследований.
«Таким образом, в данном деле не подтвердилось такое опасное нарушение как реклама услуг, подлежащих лицензированию в отсутствие необходимой лицензии, так как выяснилось, что лабораторные исследования проводит лаборатория «ИНВИТРО», имеющая  надлежащую лицензию. Но, тем не менее, реклама признана ненадлежащей, вводящей в заблуждение. В данном случае, указывая конкретный перечень рекламируемых услуг, в том числе медицинские анализы, номер лицензии, используемый бренд фирмы («МРТшка») и, при этом, опустив существенную информацию о том, что «МРТ-шка» собственно только осуществляет забор материала, рекламодатель вводил в заблуждение потенциальных потребителей, что недопустимо в такой сфере как медицина», - пояснила ИА «Высота 102» заместитель руководителя Волгоградского УФАС Ирина Никуйко. 

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