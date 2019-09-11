Общество 11.09.2019 14:21
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11.09.2019 14:21
Сегодня ТИК Калачевского района должна рассмотреть жалобу Любови Чеботаревой, экс-кандидата в главы Береславского сельского поселения, которая требует отменить итоги выборов. Соответствующее обращение направлено также в прокуратуру. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст жалобы, поводом для отмены выборов Любовь Чеботарева называет инцидент, произошедший 6 сентября в здании сельской администрации. Тогда еще кандидат в главы поселения Любовь Чеботарева и депутат сельской думы Наталья Заброда «застукали» сотрудницу администрации с пачками избирательных бюллетеней. На вопрос, на каком основании бюллетени находятся в здании администрации, а не в участковых комиссиях, сотрудница администрации сообщила, что ей их только что привезли. Затем пачки бюллетеней из здания администрации были перевезены в школу, где были помещены в школьный сейф. Между тем, говорится в заявлении в прокуратуру, избирательные бюллетени должны находиться в специально оборудованном помещении и сейфе, а также под охраной сотрудников полиции. Ничего такого в участковых комиссиях Береславского сельского поселения не было и в помине. Любовь Чеботарева считает, что итоги выборов должны быть отменены из-за грубых нарушений избирательного законодательства.
Справка. Главой Береславского сельского поселения по итогам выборов 8 сентября стала член партии «Единая Россия» Ольга Горюнова. Любовь Чеботарева представляла на прошедших выборах КПРФ.
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