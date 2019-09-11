Расследования

В Волгограде сотрудник банка идет под суд за хищение денег со счетов клиентов

Расследования 11.09.2019 09:46
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11.09.2019 09:46


Бывший специалист банка по активным продажам ответит перед судом в Волгограде за хищение средств со счетов клиентов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 29-летний волгоградец обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, совершенной с банковского счета. 
По версии следствия, он сообщал клиентам при получении потребительских кредитов о необходимости оплаты не предусмотренного договором дополнительного страхования. После одобрения заявки он изготавливал разовые локальные карты клиентов, которые впоследствии использовал для получения с их счетов через банкомат части денежных средств. Всего таким способом с июля 2017 года по ноябрь 2018 года со счетов шести клиентов бывшим сотрудником банка были похищены денежные средства в сумме от 6 до 20 тысяч рублей. Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду. Вину в инкриминируемом деянии мужчина признал частично. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

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