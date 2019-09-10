Более 2 тысяч детей в ЮФО научили защищать свои персональные данные





Летом управление Роскомнадзора по ЮФО провело 36 уроков для детей из Волгоградской области и других регионов Южного Федерального округа. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ведомства, юных волгоградцев и их сверстников обучали тому, как защитить свои персональные данные. Всего в таких уроках приняли участие 2,2 тысячи подростков. Лекции проходили на базах летних оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания и центров дополнительного образования.

По данным Роскомнадзора, в дальнейшем планируется расширение сотрудничества с молодежными общественными организациями и объединениями, высшими учебными заведениями. В этих целях действует Молодежная палата Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор). В состав Молодежной палаты входят представители общественных организаций, студенческих объединений при вузах и федеральных органах власти.



