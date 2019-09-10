В Волгограде скрывшего сделки о продаже древесины директора будут судить

Расследования 10.09.2019 10:44
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10.09.2019 10:44
По уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в размере порядка 6 миллионов рублей перед судом в Волгоградской области предстанет бывший директор фирмы по оптовой продаже пиломатериалов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).
По версии следствия, обвиняемый во втором квартале 2017 года уклонился от уплаты налогов путем неотражения в декларациях сведений о сделках по продаже ряду юридических лиц строительной древесины на общую сумму более 30 миллионов рублей.
В результате фирмой коммерсанта не уплачен НДС на крупную сумму. Вину в содеянном бывший руководитель организации не признает. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. По информации "Высоты 102", обвиняемый возглавлял ООО "Лесторг".
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