Председатель Волгоградской облдумы проголосовал на своей малой родине





Сегодня председатель Волгоградской облдумы Николай Семисотов проголосовал на своей родине – в хуторе Секачи городского округа Михайловка Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», избирателей здесь числится немного – около 400 человек, но Николая Семисотова все хорошо знают. Здесь он когда-то возглавлял колхоз, да и связи с жителями председатель облдумы никогда не терял.

Через Николая Семисотова хуторяне передали привет коллеге председателя облдумы по регпарламенту Илье Кошкареву, который, по словам местных жителей, когда-то пообещал им создать памятник погибшим в Великую Отечественную войну. Но пока обещания не сдержал.



