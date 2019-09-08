Председатель Волгоградской облдумы проголосовал на своей малой родине

Общество 08.09.2019 13:38
309 5
08.09.2019 13:38
Сегодня председатель Волгоградской облдумы Николай Семисотов проголосовал на своей родине – в хуторе Секачи городского округа Михайловка Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», избирателей здесь числится немного – около 400 человек, но Николая Семисотова все хорошо знают. Здесь он когда-то возглавлял колхоз, да и связи с жителями председатель облдумы никогда не терял.
Через Николая Семисотова хуторяне передали привет коллеге председателя облдумы по регпарламенту Илье Кошкареву, который, по словам местных жителей, когда-то пообещал им создать памятник погибшим в Великую Отечественную войну. Но пока обещания не сдержал.
Реклама
Популярное по теме
07.09.2019 16:05
27977 0
02.09.2019 20:15
35091 9
21.08.2019 12:34
31315 14
В день выборов в Волгоградской области умер кандидат в депутаты облдумы08.09.2019 12:51
Сайт для создания фиктивных браков объявили вне закона в Волгограде08.09.2019 07:30
"Себе - машины, людям - попутки": в Волгоградской области отдаленный поселок отрезан от райцентра07.09.2019 16:05
Свободный микрофон, грохот танков и песни под гитару: нескучная программа на выходные в Волгограде07.09.2019 10:37
Полицейские выдвигаются на избирательные участки в Волгоградской области07.09.2019 10:16
В Волгограде кинотеатр заманивал зрителей мнимыми скидками на билеты07.09.2019 10:11
Прощальные гастроли Сергея Шнурова собрали на «Волгоград Арене» больше 40 тысяч фанатов06.09.2019 22:12
«Как на ЧМ-2018»: у стадиона «Волгоград Арена» столпотворение из-за «Ленинграда» (ВИДЕО)06.09.2019 19:37
В Волгограде на правом склоне поймы Царицы начали прокладывать дорожки для терренкура06.09.2019 16:43
Прокуратура Волгограда пресекла продажу индийского леопарда06.09.2019 16:21
Так рожать: успехи волгоградцев отметили Указом Президента06.09.2019 15:18
Жителя Волгоградской области наказали на миллион за вырубку деревьев в Волго-Ахтубинской пойме06.09.2019 13:56
В Волгоградской области «наскирдовали» коноплю под присмотром полицейских06.09.2019 12:43
В Волгограде единственная фирма взялась за обустройство нового фонтана в печально знаменитом парке06.09.2019 11:26
Главный дорожный чиновник Волгоградской области оставил селян без надежды на безопасную жизнь06.09.2019 09:10
Реклама