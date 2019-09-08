Общество

Председатель Волгоградской облдумы проголосовал на своей малой родине

Общество 08.09.2019 13:38
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08.09.2019 13:38


Сегодня председатель Волгоградской облдумы Николай Семисотов проголосовал на своей родине – в хуторе Секачи городского округа Михайловка Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», избирателей здесь числится немного – около 400 человек, но Николая Семисотова все хорошо знают. Здесь он когда-то возглавлял колхоз, да и связи с жителями председатель облдумы никогда не терял. 
Через Николая Семисотова хуторяне передали привет коллеге председателя облдумы по регпарламенту Илье Кошкареву, который, по словам местных жителей, когда-то пообещал им создать  памятник погибшим в Великую Отечественную войну. Но пока обещания не сдержал.

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