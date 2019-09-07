В Волжском в ДТП погиб водитель-лихач и ранены шесть человек

Происшествия 07.09.2019 17:37
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07.09.2019 17:37
1 человек погиб, 6 пострадали при столкновении легковых автомобилей на проспекте Ленина в Волжском в районе Рабочего поселка. На месте аварии работают 5 бригад скорой помощи. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова, по предварительным данным, в 15-50 24-летний водитель, управляя "Тоyota Avensis", следовал по проспекту Ленина со стороны ул. Молодогвардейцев в сторону ул. Александрова. На большой скорости - 160 километров в час - он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной "Тоyota Fortuner" под управлением 35-летнего водителя. Водитель машины, вылетевшей на встречную полосу, погиб. Сумасшедшее превышение скорости зафиксировал спидометр его разбившегося автомобиля.
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