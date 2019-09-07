В Волгограде пропала 13-летняя школьница

Происшествия 07.09.2019 13:09
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07.09.2019 13:09
В Волгограде объявлена в розыск 13-летняя Ксения Бойкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, девочка ушла из дома в Ворошиловском районе накануне и до сих пор не вернулась, ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серые. Была одета: футболка черного цвета, брюки серого цвета, бежевые кеды. Полицейские уже проверили места возможного нахождения ребенка – подъезды, подвалы, чердаки близлежащих домов, торговые и развлекательные центры, опросили ее друзей и знакомых.
Граждан, обладающих информацией о Ксении Бойковой, просьба сообщить об этом в полицию по телефону 02 (8442-93-01-11) – в дежурную часть управления МВД России по г. Волгограду. 8-8442-93-75-97 – в дежурную часть отдела полиции №5 Ворошиловского района.
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