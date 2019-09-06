Прощальные гастроли Сергея Шнурова собрали на «Волгоград Арене» больше 40 тысяч фанатов





Концерт группировки «Ленинград» собрал на стадионе в Волгограде 40254 зрителей. Как сообщает ИА «Высота 102», эта внушительная цифра появилась на табло во время выступления Сергея Шнурова и его артистов на «Волгоград Арене». Это сопоставимо с посещаемостью матчей ЧМ-2018, которые проходили в Волгограде.









Обстановка на стадионе эмоционально зашкаливает. Все, кто купил билеты на трибуны, не могут усидеть на месте, люди подпевают своему кумиру, танцуют, обнимаются друг с другом.









Напомним, Сергей Шнуров объявил о своем уходе из группировки. Концерт в Волгограде, как и в других городах России – для него прощальные гастроли.



