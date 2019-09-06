Дело о взрыве дома в Волгограда после приговора могут вернуть на округи своя

Расследования 06.09.2019 14:37
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06.09.2019 14:37
И потерпевшие, и осужденные, и сторона обвинения недовольны приговором, вынесенным по громкому делу о взрыве дома на проспекте Университетский. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского облсуда, все участвовавшие в процессе стороны подали апелляционные жалобы на приговор Советского районного суда, рассмотрение которых состоится 12 сентября.
В частности, осужденный Владимир Лексункин просит отменить приговор и оправдать его по предъявленному обвинению. Потерпевшие просят отменить приговор и вернуть уголовное дело прокурору для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу.
Государственный обвинитель в своём апелляционном представлении указывает на то, что назначенное наказание является чрезмерно мягким, не отвечает принципу справедливости и не соразмерно содеянному. Просит направить уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Напомним, судом первой инстанции Юрий и Юрослав Бабаян и Владимир Лексункин признаны виновными в производстве несанкционированных земляных работ, вызвавших повреждение пролегающей в грунте газовой трубы, что спровоцировало обширную утечку газа и его последующее проникновение через подземные коммуникации в помещения многоквартирного дома, расположенного по адресу г.Волгоград, Университетский пр-т, д.60. В связи с чем произошёл взрыв бытового газа с последующим обрушением конструкций многоквартирного дома. В результате взрыва 4 человека погибли, 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Гражданам и организациям причинен значительный ущерб на общую сумму 147 734 010 рублей. Юрослав Бабаян был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима; Юрий Бабаян – к 5 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ – условно; Владимир Лексункин - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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