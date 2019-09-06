Убийц таксиста ищут в Волгограде и Калмыкии





Следователи в Волгограде и Калмыкии устанавливают обстоятельства убийства молодого мужчины, который занимался частным извозом. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" руководитель пресс-службы СУ СКР по региону Наталия Рудник, в 3 километрах от автодороги "Волгоград – Элиста" была обнаружена сгоревшая машина потерпевшего, а еще в 15 километрах от неё – тело таксиста с многочисленными телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере его смерти.

Заявление о безвестном исчезновении 37-летнего жителя Дзержинского района поступило в следственный отдел по Дзержинскому району Следственного управления СКР по области 3 сентября. Было установлено, что в ночь на 3 сентября он на личном автомобиле отправился в Калмыкию, чтобы доставить в город Элисту клиентов. Получив эту информацию, следователями регионального управления Следственного комитета совместно с оперативными сотрудниками областного Главка МВД и правоохранительными службами соседнего региона незамедлительно были организованы масштабные поисковые мероприятия. В настоящее время силами следственных органов СК России и оперативных служб МВД двух субъектов предпринимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенного особо тяжкого преступления, а также изобличению лиц, причастных к убийству.



