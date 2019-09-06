



Полицейские разыскивают женщину, которая под предлогом проверки электросчетчиков проникала в квартиры и обкрадывала волгоградских пенсионеров. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском УМВД, в украденном кошельке 84-летней пенсионерки, проживающей в Центральном районе, были, согласно заявлению, 200 000 рублей. Аналогичным способом злоумышленница похитила у еще одной пенсионерки 32 000 рублей.

Приметы преступницы: женщина славянской внешности, на вид 30-33 года, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волос темный собран в пучок. Была одета: брюки темного цвета, кофта темного цвета.



