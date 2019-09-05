Дети Волгограда обратились к горожанам с просьбой беречь природу

Экология 05.09.2019 17:06
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05.09.2019 17:06
Юные волгоградцы записали свое видео-обращение к жителям города во время экологической акции на фестивале энергосбережения и экологии. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании «Управление отходами – Волгоград».
«Ребята охотно приняли участие в создании социального ролика о необходимости поддержания чистоты у водоемов и на городских улицах, — поделились впечатлениями сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО. — Дети уверены, что свой посильный вклад в спасение планеты может внести каждый, а ценность таких маленьких шагов очень высока».
Детвора самых разных возрастов с большим удовольствием создавала яркие таблички, призывающие не сорить, чтобы потом установить их у себя во дворе, у школы, в городских скверах и на газонах.
Совместную экологическую акцию для детей провели на ежегодном Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче компания «Управление отходами – Волгоград» и другие коммунальные службы Волгограда.
Фото предоставлено компанией «Управление отходами – Волгоград»
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