Дети Волгограда обратились к горожанам с просьбой беречь природу





видео-обращение к жителям города во время экологической акции на фестивале энергосбережения и экологии. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании «Управление отходами – Волгоград». Юные волгоградцы записали своек жителям города во время экологической акции на фестивале энергосбережения и экологии. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании «Управление отходами – Волгоград».

«Ребята охотно приняли участие в создании социального ролика о необходимости поддержания чистоты у водоемов и на городских улицах, — поделились впечатлениями сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО. — Дети уверены, что свой посильный вклад в спасение планеты может внести каждый, а ценность таких маленьких шагов очень высока».

Детвора самых разных возрастов с большим удовольствием создавала яркие таблички, призывающие не сорить, чтобы потом установить их у себя во дворе, у школы, в городских скверах и на газонах.

Совместную экологическую акцию для детей провели на ежегодном Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче компания «Управление отходами – Волгоград» и другие коммунальные службы Волгограда.

Фото предоставлено компанией «Управление отходами – Волгоград»