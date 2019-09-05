



Бывшую начальницу структурного подразделения филиала ФГУП "Почта России" будут судить в Городищенском районе за попытку присвоения почти 1,5 млн рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ (покушение на присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Обвиняемая работала начальником мобильной группы 3 класса почтовой связи УФПС Волгоградской области – филиала ФГУП "Почта России" Дубовского почтамта (филиал территориально обслуживает Городищенский район). По версии следствия, в июне 2019 года с целью решения личных финансовых проблем, связанных с необходимостью погашения кредитов, она перевела денежные средства с расчетного счета филиала ФГУП "Почта России" на свой зарплатный счет в одном из банковских учреждений. После проведения части транзакций ее действия были заблокированы службой безопасности.

Предварительное расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Городищенскому району Волгоградской области.



