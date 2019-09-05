Общество 05.09.2019 12:09
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05.09.2019 12:09
Школьной учительнице из Среднеахтубинского района суд восстановил право на получение досрочной страховой пенсии. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облсуда, женщина обратилась в суд с иском к ГУ УПФ РФ в Среднеахтубинском районе Волгоградской области о признании незаконным решения об отказе в назначении ей досрочной страховой пенсии. Она указала, что пенсионным фондом ей было отказано в назначении льготной пенсии по причине отсутствия требуемого специального стажа. В данный стаж ответчик не включил период работы истца в качестве учителя начальных классов Волгоградской школы-центра медико-социальной реабилитации для детей с нарушением слуха в период с сентября 1994 года по март 2000-го, дни учебных отпусков, а также дни нахождения на курсах повышения квалификации.
В судебном заседании было установлено, что с 1 сентября 1994 года по 1 марта 2000 года истец осуществляла трудовую деятельность в должности учителя в школе-интернате для глухих детей, что подтверждается соответствующей записью в трудовой книжке. За указанный период образовательное учреждение несколько раз было переименовано, однако это не изменило его цели и задачи, а также функциональные обязанности истца.
Суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что в спорные периоды истец выполняла одну и ту же трудовую функцию в качестве учителя в одном и том же образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Периоды нахождения на курсах повышения квалификации, в командировках и прочих отвлечениях являются периодами работы с сохранением средней заработной платы, с которой работодатель производит отчисление страховых взносов в ГУ УПФР, следовательно, данные периоды подлежат включению в страховой стаж для досрочного назначения страховой пенсии по старости.
Среднеахтубинский районный суд признал незаконным решение об отказе в назначении учительнице досрочной страховой пенсии. Однако представитель ответчика подал апелляционную жалобу. Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
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