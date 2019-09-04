Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде олимпийские резервы чуть не остались без боксеров

Аналитика 04.09.2019 20:00
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04.09.2019 20:00



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: смертельное ДТП из-за заснувшего водителя, колледж олимпийского резерва начал учебный год с «удара» по боксерам, жители приговоренного к сносу дома надеются на добрую волю мэрии Волгограда, для «особенных» избирателей Волгоградской области впервые  закупили «доступные выборы» и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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