





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: смертельное ДТП из-за заснувшего водителя, колледж олимпийского резерва начал учебный год с «удара» по боксерам, жители приговоренного к сносу дома надеются на добрую волю мэрии Волгограда, для «особенных» избирателей Волгоградской области впервые закупили «доступные выборы» и другие темы дня.





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