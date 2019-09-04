Общество 04.09.2019 17:30
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04.09.2019 17:30
Оборотный штраф в сумме 720 853 рубля на ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» наложен ФАС России за нарушение похоронной организацией и администрацией Волгограда в лице департамента городского хозяйства Закона о защите конкуренции, сообщает ИА «Высота 102». Руководитель УФАС Роман Лучников в связи с произошедшим заявил информагентству, что «это только начало». «Известно, что в настоящее время в производстве ФАС России находится ещё ряд административных дел в отношении должностных лиц ЗАО «РП «Память» и администрации Волгограда, виновных в заключении указанных антиконкурентных соглашений. Скажу больше, результаты рассмотрения судебных, антимонопольных и административных дел вокруг этой истории для некоторых из должностных лиц делают угрозу уголовного преследования всё более реальной. Но здесь своё слово должны сказать правоохранительные органы», - сказал Роман Лучников.
Напомним, в марте 2017 года между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «РП «Память» были заключены дополнительные соглашения о продлении ещё на 10 лет заключенных в 2012 году договоров на обслуживание кладбищ и колумбариев и на осуществление погребения граждан. Эти действия были квалифицированы ФАС России как нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции, устанавливающей, в частности, запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, т.е. фактически запрет на антиконкурентный сговор между ними. Нарушение данной статьи является одним из самых грубых нарушений антимонопольного законодательства. Действия ЗАО «РП «Память» были квалифицированы как административное правонарушение.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Волгоградское УФАС занимает жесткую позицию по поводу нездоровой ситуации, сложившейся на рынке оказания ритуальных услуг в Волгограде. В антимонопольный орган поступают многочисленные заявления от жителей, столкнувшихся с необходимостью похоронить родственников. Люди жалуются на навязывание услуг «Памяти» при подготовке к похоронам, на откровенный шантаж и понуждение к расторжению договоров с другими ритуальными фирмами, на угрозы, что «тело будет валяться в морге 2 недели», если не будут оплачены навязанные услуги и т.п.
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