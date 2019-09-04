



Оборотный штраф в сумме 720 853 рубля на ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» наложен ФАС России за нарушение похоронной организацией и администрацией Волгограда в лице департамента городского хозяйства Закона о защите конкуренции, сообщает ИА «Высота 102». Руководитель УФАС Роман Лучников в связи с произошедшим заявил информагентству, что «это только начало». «Известно, что в настоящее время в производстве ФАС России находится ещё ряд административных дел в отношении должностных лиц ЗАО «РП «Память» и администрации Волгограда, виновных в заключении указанных антиконкурентных соглашений. Скажу больше, результаты рассмотрения судебных, антимонопольных и административных дел вокруг этой истории для некоторых из должностных лиц делают угрозу уголовного преследования всё более реальной. Но здесь своё слово должны сказать правоохранительные органы», - сказал Роман Лучников.

Напомним, в марте 2017 года между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «РП «Память» были заключены дополнительные соглашения о продлении ещё на 10 лет заключенных в 2012 году договоров на обслуживание кладбищ и колумбариев и на осуществление погребения граждан. Эти действия были квалифицированы ФАС России как нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции, устанавливающей, в частности, запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, т.е. фактически запрет на антиконкурентный сговор между ними. Нарушение данной статьи является одним из самых грубых нарушений антимонопольного законодательства. Действия ЗАО «РП «Память» были квалифицированы как административное правонарушение.