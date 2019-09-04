Происшествия 04.09.2019 16:20
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04.09.2019 16:20
Отечественная "десятка" врезалась сегодня в стоящий на остановке в Волгограде автобус №2. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в результате пострадали четыре человека: в легковушке водитель и пассажирка 1986 года рождения и два пассажира автобуса - мужчина 1971 года рождения и женщина 1975 года рождения. По предварительным данным, ДТП произошло в 14:15 на остановке "Прямая" в Советском районе. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
В администрации города уточнили, что легковой автомобиль совершил столкновение с автобусом маршрута №2, который осуществлял посадку и высадку людей на остановке. Водитель общественного транспорта вызвал на место происшествия медиков и сотрудников ГИБДД. В результате столкновения тяжелые травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля. Пассажиры автобуса серьезно не пострадали: двоим молодым людям, находившимся в момент столкновения в салоне общественного транспорта, медики диагностировали ушибы.
Пассажиры автобуса пересели по имеющимся билетам на автобус, идущий в попутном направлении. На линию оперативно был выведен дополнительный транспорт.
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