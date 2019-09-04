Экономика

Сбербанк запускает выдачу кредитов для бизнеса в режиме реального времени

Экономика 04.09.2019 14:01 Реклама
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04.09.2019 14:01 Реклама


Сбербанк сократил сроки принятия решения и зачисления кредитных средств до 3 минут. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь клиент может получить предодобренный кредит в Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ) в режиме реального времени. 
Для одобрения заявки клиенту понадобится только приложить к заявке в СББОЛ фото паспорта и указать паспортные данные и адрес. Физическое предоставление в банк документов, а также заполнение данных по бизнесу не требуется. Для подписания кредита не требуется посещение офиса банка, достаточно подписать документы в личном кабинете СББОЛ. 
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»: «Мы продолжаем совершенствовать сервисы для малого и среднего бизнеса. До перевода в онлайн процесс рассмотрения заявки и выдачи кредита занимал не менее пяти дней, в нем было задействовано трое наших сотрудников, заемщику нужно было предоставить шесть документов. Новая технология позволит сократить время обработки на стороне банка до трех минут. Это в 800 раз быстрее, чем раньше». 

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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