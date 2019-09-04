В Волгограде нарушившим сроки ремонта дорог подрядчикам нашли замену

Общество 04.09.2019 09:34
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04.09.2019 09:34
Определены компании-победители аукционов на восстановление автомобильных дорог Советского и Тракторозаводского районов, где работы ранее были приостановлены из-за невыполнения условий контракта подрядными организациями. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии Волгограда, дорожные работы на этих объектах в среднем выполнены на 20 процентов.
Так, в Тракторозаводском районе подрядной компании ООО "Астрол-ДСК" предстоит завершить обновление улиц им. ак. Богомольца, им. Мясникова, им. Дегтярева, им. Гроссмана, им Клименко, им Менжинского. Общая площадь по этим объектам составит свыше 34 тысяч квадратных метров. В Советском районе реконструкция продолжится на дорогах по ул. Автомобилистов и им. Полухина. Здесь муниципальному предприятию МУП "ДСЭР Советского района" необходимо восстановить покрытие на оставшихся 22 тысячах квадратных метров.
Сообщается, что в конце июля муниципалитет в одностороннем порядке расторг контрактные отношения с двумя подрядными компаниями из-за нарушения сроков выполнения работ, выявленных в ходе проверок. Несмотря на то, что качество нового покрытия соответствовало всем нормам и требованиям, дальнейшее нарушение сроков могло поставить под угрозу выполнение обновления в срок, в связи с чем муниципалитет принял решение о расторжении контрактов.
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