Первая партия вакцины от гриппа поступила в больницы Волгоградской области

Здравоохранение 04.09.2019 09:22
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04.09.2019 09:22
Первые партии вакцин для детей, взрослых и беременных женщин, содержащие три актуальных для предстоящего эпидсезона штамма вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, поступили в государственные медицинские организации Волгоградской области. Как сегодня сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении Росприроднадзора, в компонентный состав вакцины в отношении вирусов типа А внесены изменения, не входящие в состав вакцин предыдущего эпидсезона: A/Brisban/02/2018(H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017(H3N2), а в отношении вируса гриппа В по сравнению с прошлым годом состав не изменен- B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области обращает внимание всех работодателей, руководителей организаций и учреждений на обязанность принятия мер по созданию для работников безопасных условий труда, включающую в себя организацию проведения прививок против гриппа в коллективах.
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