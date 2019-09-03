В волгоградской колонии пресекли доставку наркотиков в креме для обуви

Происшествия 03.09.2019 17:44
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03.09.2019 17:44
Оперативники ИК-9 в Красноармейском районе Волгограда нашли наркотики в банке с кремом для обуви. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФСИН России по региону, два свертка, содержащих синтетический наркотик, находились под двойным дном. Посылка предназначалась для одного из осужденных за незаконный оборот наркотиков. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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